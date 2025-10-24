Eski Galatasaraylı'nın yanına gitti! İşte Hakim Ziyech'in yeni takımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu, ülkesinin köklü kulüplerinden Wydad Casablanca’ya transfer oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’daki macerasının ardından Katar ekibi Al-Duhail’e giden Ziyech, yaz döneminde takımıyla yollarını ayırmıştı. Uzun süredir kulüpsüz olan Faslı yıldız, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı. Wydad Casablanca, sosyal medya hesabından “Dünya bekliyordu, büyücü geri döndü” ifadeleriyle Ziyech transferini resmen duyurdu.

Chelsea’den 2023-24 sezonunda Galatasaray’a transfer olan Ziyech, sarı-kırmızılı formayla 1.5 yıl mücadele ettikten sonra 2024/25 sezonunun devre arasında Al-Duhail’e geçmişti. Katar temsilcisinde kısa süre forma giyen oyuncu, temmuz ayından bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

ESKİ GALATASARAYLILAR YENİDEN BULUŞTU

Wydad Casablanca’da Ziyech’in eski takım arkadaşı Nordin Amrabat da forma giyiyor. Böylece iki eski Galatasaraylı oyuncu, Fas ekibinde yeniden bir araya gelmiş oldu.