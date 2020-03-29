Eski Galatasaraylı oyuncu Ali Kazaz hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Kazaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapan ve A Milli Erkek Takımı'mızın da formasını giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol şube sorumluluğu görevini de üstlenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
(AA)
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