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Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'de!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katmayı başardı. Sarı Lacivertliler, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'de!

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam ile anlaşan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun gayretleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için atılan adımlar bir bir neticelenirken Sinan Gümüş transferi de sonlandı. Geçen sezon ilk yarıda İtalya Serie A ekibi Genoa'da oynayan, ikinci yarıda ise Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Fenerbahçe, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

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