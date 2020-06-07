SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Eski Galatasaraylı yıldız Milan Baros'un yeni imajı şaşırttı!

Eski Galatasaraylı yıldız Milan Baros'un yeni imajı şaşırttı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 2008 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer ettiği Milan Baros, sarı kırmızılı formayla geçirdiği 5 senede 116 maçta forma giydi ve 61 gol 18 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'dan ülkesinin takımlarından Banik Ostrava'ya transfer olan buradan da Antalyaspor ile tekrar Türkiye'ye dönen Milan Baros, 38 yaşında olmasına rağmen Çekya'da futbol hayatına devam ediyor. Aslan'ın eski yıldızı yeni imajıyla görenleri şaşırttı. İşte Milan Baros'un yeni hali...

Galatasaray'ın 2008 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu futbol yaşantısına ülkesinde devam ediyor. Banik Ostrava takımında forma giyen tecrübeli futbolcunun son görüntüsü ise olay oldu.

Futbolcuların yıllar sonraki değişimleri

Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu Ortega, 2003 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu
Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.
Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.
Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.
Ortega'nın sosyal medyadaki fotoğrafı ise şöyleydi.
Ortaga'dan sonra bir zamanlar Süper Lig'de oynayan futbolcuların son halleri şu şekilde...
Semih Şentürk
Mateja Kezman
Andres Jose Fleurquin
Oscar Cordoba
Song
Rapaic
Milan Baros
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

F.Bahçe'den transfer bombası

F.Bahçe'den transfer bombası

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Galatasaraylı yıldız Milan Baros'un yeni imajı şaşırttı!

Mikan Baros'un yeni imajı şaşırttı

Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

G.Saray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

Fatih Terim'den flaş transfer kararı: "İkisi de olur"

Fatih Terim'den flaş Caner ve Hasan Ali kararı!

Galatasaray Lyle Taylor'la ilgileniyor iddiası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray, FIBA Basketball Champions League'ne katılacak

G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.