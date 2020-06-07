Eski Galatasaraylı yıldız Milan Baros'un yeni imajı şaşırttı!

Galatasaray'ın 2008 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu futbol yaşantısına ülkesinde devam ediyor. Banik Ostrava takımında forma giyen tecrübeli futbolcunun son görüntüsü ise olay oldu.
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