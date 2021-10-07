Eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli’nin boşanması tarihe geçti! Artık Kraliçe Elizabeth’ten daha zengin

Eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli, İngiltere’nin en pahalı boşanmasına imza atarak tarihe geçti. 50 yaşındaki model ve şarkıcı, İsviçreli milyarder eşinden boşanırken İngiltere’nin en zenginleri listesindeki yerini almayı başardı. Eski İngiltere güzeli 400 milyon sterlin tazminat alarak, İngiltere tarihinin en yüksek boşanma tazminatı alan kişisi unvanının da sahibi oldu.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

21 yıldır evli olan üç çocuk sahibi çiftin boşanması ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Magazinden uzak bir hayat sürdürmeyi tercih eden çiftin evliliklerindeki sorunlar basından saklanmıştı. Çiftin basın sözcüsü boşanma haberlerini doğrulurken, ikilinin bu yılın başından beri ayrı olduğunu ve boşanma kararının yazın alındığı ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre çift anlaşmalı boşanma gerçekleştirdi. Boşanma nedenleri kesin olarak bilinmeyen ikiliden Kirsty Bertarelli’nin 400 milyon sterlinlik tazminat kazandığını söylendi. Eski güzellik kraliçesi bu anlaşmayla sadece yüklü miktarda paraya değil, geçen yıl 52 milyon pounda satın alınan, İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısında muhteşem bir eve ve ayrıca İsviçre kayak merkezi Gstaad'da 8 milyon sterlinlik bir dağ evine de sahip oldu.

Kirsty Bertarelli’yi boşanmalarında Prens Charles ve Sir Paul McCartney gibi ünlüleri de temsil eden ve Steel Magnolia (Çelik Manolya) olarak bilinen avukat Barones (Fiona) Shackleton temsil edildi.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Kirsty ve Ernesto Bertarelli çifti ülkenin en zenginleri listesinde ortak bir şekilde 14. sırada yer alırken servetlerinin 9 milyar pounddan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu servet ise Bahamalar, Brunei ve Ermenistan gibi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından daha büyük.



