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Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf: "Bu ahlaksızlık 28 yıl önce Türkiye'de yapıldı!"

06.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı; Derin Futbol programında Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden ve 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan Galatasaray - Gaziantep FK maçını değerlendirdi. "Abdülkerim'e verilen kırmızı kart kesinlikle hata değil çok ciddi bir kötü niyet" diyen ve hakemi eleştiren, eski hakem Ahmet Çakar, seneler sonra itirafta bulundu. Ahmet Çakar, "Bu ahlaksızlık 28 yıl önce Türkiye'de yapıldı." dedi.

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf: "Bu ahlaksızlık 28 yıl önce Türkiye'de yapıldı!"

Ertem Şener'in moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı 2-1 sarı kırmızılı ekibin galibiyeti ile sonuçlanan Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı.

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf:

DERİN FUTBOL'DA AHMET ÇAKAR'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Ahmet Çakar, Derin Futbol'un ilerleyen dakikalarında geçmişe yönelik ciddi bir itirafta bulundu.

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf:

"BEN TÜRK HALKINA YALAN SÖYLEMEM"

"Ben Türk halkına yalan söylemem. Bir dönem, benim zamanımda Türkiye'nin en önemli FIFA yan hakemi renk körüydü. İtiraf ediyorum. Ama benim yapabileceğim bir şey yok, ben nihayet aktif hakemdim" diyen Ahmet Çakar'ın sözleri izleyenleri şaşırttı.

Ahmet Çakar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben o arkadaşla şampiyonlar ligi, yarı finalleri, çeyrek finallerinde çalıştım. İsmini vermeyeyim, onu Çapa'daki muayenehanede yakaladım. Buraya gel dedim. 'Oğlum bunu niye söylemiyorsun federasyona' dedim"

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf:

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN AHMET ÇAKAR'A YANIT: "MAÇA ÇIKARKEN RENK KÖRÜ OLDUĞUNU BİLİYORDUN!"

Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'a "Maça çıkarken renk körü olduğunu biliyordun" diye takılınca eski hakem şu açıklamayı yaptı:

"HAYATIMI YAKACAKSIN!"

"Sabah 10'da kahvaltı ettik, akşam 8'de maç var. Yer Milano. Milan Benfica. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. 30 - 31 yaşındayım. 'Bırak şu kahvaltıyı danalar gibi yedin akşam maç var, gel bakalım buraya' dedim. 'Hayatımı yakacaksın, anlat nereden zafiyetin var' diye sordum. Renk körü olduğunu söyledi. Allah'tan Milan bembeyaz Benfica kırmızı çıktı, problem olmadı."

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