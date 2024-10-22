Eski hakemi papağanı canlı yayında ifşa etti! O takımın marşını söylemeye başladı

İspanyol 1. Futbol Ligi La Liga'nın eski hakemlerinden Pajares Paz katıldığı bir canlı yayında oldukça ilginç bir olay yaşadı.

PAPAĞANDAN REAL MADRİD MARŞI

Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu. Tam o sırada eski hakemin papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı.

''KENDİ KENDİNE Mİ KONUŞUYORSUN?''

Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.