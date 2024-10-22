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  4. Eski hakemi papağanı canlı yayında ifşa etti! O takımın marşını söylemeye başladı

Eski hakemi papağanı canlı yayında ifşa etti! O takımın marşını söylemeye başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 10:44
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La Liga eski hakemi Pajares Paz'ın katıldığı bir canlı yayında papağanı, yayında aniden Real Madrid marşı söyleyerek stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Eski hakemi papağanı canlı yayında ifşa etti! O takımın marşını söylemeye başladı

İspanyol 1. Futbol Ligi La Liga'nın eski hakemlerinden Pajares Paz katıldığı bir canlı yayında oldukça ilginç bir olay yaşadı.

PAPAĞANDAN REAL MADRİD MARŞI

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Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu. Tam o sırada eski hakemin papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı.

''KENDİ KENDİNE Mİ KONUŞUYORSUN?''

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Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.

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