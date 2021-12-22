Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

13 Eylül 2018'den beri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek ekran önü oyunculuğuna Derin Sular dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile adım attı. Eski hali oldukça konuşulan ünlülerden olan Hilal Altınbilek bakın kim çıktı...

HİLAL ALTINBİLEK BAKIN KİM ÇIKTI

İlkokul yıllarından beri tiyatroya ilgi duyan Hilal Altınbilek bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. Oyunculuğa Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken başlayan Altınbilek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

11 Şubat 1991 doğumlu Altınbilek 30 yaşındadır.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Altınbilek'in paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.

Şimdilerde dolgun dudaklar ve keskin yüz hatlarına sahip olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşulmuştu.

HİLAL ALTINBİLEK FİLMOGRAFİSİ