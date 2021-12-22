MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

22.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha rolü ile oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşayan Hilal Altınbilek'in eski hali görenler şaşkına çeviriyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile günümüzün en ünlü kadın oyuncuları arasına giren Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

13 Eylül 2018'den beri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek ekran önü oyunculuğuna Derin Sular dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile adım attı. Eski hali oldukça konuşulan ünlülerden olan Hilal Altınbilek bakın kim çıktı...

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

HİLAL ALTINBİLEK BAKIN KİM ÇIKTI

İlkokul yıllarından beri tiyatroya ilgi duyan Hilal Altınbilek bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. Oyunculuğa Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken başlayan Altınbilek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

11 Şubat 1991 doğumlu Altınbilek 30 yaşındadır.

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Altınbilek'in paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

Şimdilerde dolgun dudaklar ve keskin yüz hatlarına sahip olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşulmuştu.

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

Eski hali görenleri şaşkına çeviriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın meğer kimmiş...

HİLAL ALTINBİLEK FİLMOGRAFİSİ

  • Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Züleyha Yaman)
  • Çocuklar Sana Emanet - 2018 (Film) (Yeşim)
  • Hayatımın Aşkı - 2016 (Nil)
  • Karagül - 2013-2016 (Özlem)
  • Derin Sular - 2011 (İrem)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilimde yeni gelişmeMustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilimde yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.