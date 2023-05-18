Eski hocasından Mario Balotelli'ye olay sözler! "Ona katlanamıyorum"

Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen sezon başında buradan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolununu tutan yıldız futbolcu Mario Balotelli isiminden söz ettirmeye devam ediyor. Hırçın kimliğiyle tanınan forvet, futbol kariyerine devam ettiği İsviçre'de eleştiriliyor.

"HER ŞEYİ MAHVEDEN BİRİ..."

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı. Pont, şunları söyledi:

"KATLANAMIYORUM"

"Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum."

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibiyle bu sezon 19 maça çıkarkeni 6 gol kaydetti.

