SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Eski hocasından Mario Balotelli'ye olay sözler! "Ona katlanamıyorum"

Eski hocasından Mario Balotelli'ye olay sözler! "Ona katlanamıyorum"

18.05.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'a vedasının ardından İsviçre ekibi Sion'un yolunu tutan yıldız oyuncu Mario Balotelli için İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont oldukça ser ifadeler kullandı. Pont "Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" dedi.

Eski hocasından Mario Balotelli'ye olay sözler! "Ona katlanamıyorum"

Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen sezon başında buradan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolununu tutan yıldız futbolcu Mario Balotelli isiminden söz ettirmeye devam ediyor. Hırçın kimliğiyle tanınan forvet, futbol kariyerine devam ettiği İsviçre'de eleştiriliyor.

"HER ŞEYİ MAHVEDEN BİRİ..."

228125

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı. Pont, şunları söyledi:

"KATLANAMIYORUM"

227080

"Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum."

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

921302

Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcu, İsviçre ekibiyle bu sezon 19 maça çıkarkeni 6 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdularUEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdular
TFF, yabancı kuralını açıkladı!TFF, yabancı kuralını açıkladı!
Terim'in prensiydi! Yeni adresi: BeşiktaşTerim'in prensiydi! Yeni adresi: Beşiktaş
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor son dakika balotelli Süper Lig sezon biler süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Sancak'tan Montella açıklaması! F.Bahçe...

Sancak'tan Montella açıklaması! F.Bahçe...

F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı... Yıldız isim imzayı atıyor

F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı... Yıldız isim imzayı atıyor

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!

Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.