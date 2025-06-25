Eski İtalyan futbolcu Antonio Floro Flores Galatasaray'ın kiralık aşkı Victor Osimhen için olay olacak sözler söyledi!

Galatasaray’ın kiralık aşkı Victor Osimhen’in geleceği hala belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu hakkında dedikodular konuştukça konuşuluyor. Bir dönem Napoli forması giyen eski İtalyan yıldız Antonio Floro Flores, Victor Osimhen için çok konuşulacak sözler söyledi. Şimdilerde Benevento genç takımını çalıştıran Flores, Nijeryalı yıldız için şu ifadeleri kullandı…

"OSIMHEN VASAT BİR FUTBOLCU"

Flores, "O vasat bir futbolcu. Onun hakkında konuşmak yeter. Vasat bir futbolcudan bahsetmekten sıkıldım, sadece bir yıl iyi oynadı." ifadesinde bulundu.

"ONU ANNESİ BİLE ONU TANIMIYORDU"

Flores, "Onu bugünkü haline getiren şehirden ayrılan bir adam. Annesi bile onu tanımıyordu, ama yine de Instagram profilinden Napoli formalarını kaldırmaya cüret etti." dedi.

" O BİR ŞAMPİYON DEĞİL, DE BRUYNE DEĞİL!

"Suudi Arabistan'a gitmeli. O bir baş belası, ben onun menajeri olsaydım onu Suudi Arabistan'a götürürdüm. Osimhen'in büyük bir başarı elde ettiğini düşünmüyorum, o bir şampiyon değil. O De Bruyne değil, tarih onun adına konuşuyor. Arkadaşım Quagliarella 'A ve B liglerinde kaç sezon oynadığını gör, o sana onun nasıl bir futbolcu olduğunu gösterir' derdi."