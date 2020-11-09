MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

09.11.2020 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.

MİDYAT'IN 8 YILA YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlarSermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.

'SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN' TEHDİDİ

Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

KARAKOLDA DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.

SEVCAN YAŞAR DA KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Doktor raporuna göre olay günü Sevcan Yaşar'ın da müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, Midyat'ın birden çok kez hakaret ve tehdit suçlarını işlediği ifade edildi.

Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat ve müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın atılı suçlardan talep edilen hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Aldatıldı mı? 'O kadar aptalsa...'Aldatıldı mı? 'O kadar aptalsa...'
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tencereler yuvarlanıyor kapaklarını buluyor. daldan dala gezen aktrisler, aktris döven aktörler. varoşsunuz varoş. sorsan sinemacıyız, tiyatrocuyuz, sanatçıyız.

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...

Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Diğer Haberler

Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı olay yarattı!

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Onu Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? 'O kadar aptalsa...'

Aldatıldı mı? 'O kadar aptalsa...'

Birce Akalay'ın yüzü aşkta gülmüyor

Birce Akalay'ın yüzü aşkta gülmüyor

Ünlü sunucu Emma Willis dekoltesiyle dikkat çekti! 'Üstünü ört'

Göğüslerini dantelle kapattı! 'Üstünü ört'

Ablalarının eşleriyle evlendiler! Gülden Karaböcek - Neşe Karaböcek ve Nazan Öncel...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdi

Küfüre küfürle karşılık verdi! Gündem oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.