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Eski kız arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığın iddiasını otopsi raporu çürüttü

23.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da geçen yıl eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen M.S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Kayapınar ilçesinde 13 Kasım 2022'de M.S'nin, şüpheli durumundaki arkadaşları Y.Ö. ve İ.Ç. ile kafede otururken tartıştığı eski kız arkadaşı Meryem S'ye tabancayla ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

Sanık M.S, iddianamedeki ifadesinde, "maktulün olay gecesi uyuşturucunun etkisiyle kendisini tahrik ettiğini" ileri sürerek, şunları söyledi:

"Meryem S. kız arkadaşımdı. Aramızda imam nikahı yaptık. Olaydan yaklaşık 20 gün önce Meryem'in gebe kaldığını ve özel bir hastanede arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak aldırdığını öğrendim. Bu durumu Meryem'e sorduğumda başta yalanladı. Daha sonra kabul ettiği için biz ayrıldık. Olay gecesi Meryem, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu için beni tahrik etmiştir. Bu nedenle uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığının tespitini istiyorum. Hastanedeki kayıtların ve Meryem ile bir haftalık konuşmalarımızın araştırılmasını istiyorum. Bu tespitlerden sonra savunmamı yapacağım."

Meryem S'nin ölümünden sonra hazırlanan otopsi raporunda, "Kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremize kırıklarıyla beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Meryem S'nin bulunduğu kafeye arkadaşları Y.Ö. ve İ.Ç'yle gelen sanık M.S'nin bir süre konuştuğu aktarılan iddianamede, "M.S, üzerinde bulunan tabancayı maktulün önce ayaklarına ardından kafasına doğru hedef gözeterek, ateş etmiştir. Sanık, yanındaki kişilerle otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmıştır." ifadesine yer verildi.

OLAYDA KULLANILAN TABANCA BULUNAMADI

İddianamede, sanık M.S'nin eski kız arkadaşı Meryem S'ye karşı "kadına karşı kasten öldürmek" suçunu gerçekleştirdiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"M.S'nin olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirilememiş olsa da olay yerinden toplanan kovanlardan tabancanın yaralanmaya ve ölüme yol açması dikkate alındığında sanık ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak' suçunu da işlemiştir. Şüpheliler Y.Ö. ve İ.Ç. ise olay öncesi ve anında eylemin gerçekleştirilmesinden sonra asli fail M.S'nin yanında bulunarak söz ve eylemleriyle suç işleme kararını kuvvetlendirdikleri ve böylece Meryem'e 6 el ateş ederek, 'kadına karşı kasten öldürmek' suçuna manevi yardımda bulundukları kanaatine varılmıştır."

İddianamede, tutuklu sanık M.S. hakkında, "kadına karşı kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu arada mahkeme, sanıkların tutukluluk değerlendirmesine yönelik hazırladığı tensip tutanağında, M.S.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Y.Ö. ve İ.Ç'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.

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