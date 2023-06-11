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Eski kocasıyla pozu gündem olmuştu! Zeynep Bastık aşk açıklaması

11.06.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak eski kocasıyla poz veren Bastık bu konuda açıklama yaptı. Yeniden barışma ihtimali olmadığını söyleyen Zeynep Bastık Tolga Akış ile neden ayrıldığını da açıkladı.

Eski kocasıyla pozu gündem olmuştu! Zeynep Bastık aşk açıklaması

İç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, önceki akşam yeni çıkaracağı şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu.

Yemeğe Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da geldi. Girişte hemen soruları yanıtlayan Tolga Akış, Zeynep Bastık ile görüşüyor olması ve aralarındaki arkadaşlık hakkında, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor ve o hale geldi diye biz ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimizin yeteneğine de bence çok güveniyoruz o yüzden dostluğumuz gayet iyi yürüyor" dedi.

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YENİDEN BARIŞMA OLUR MU?

Snob Magazin'in haberine göre; Akış, "Tekrardan olur mu?" sorusuna ise, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor" yanıtını verdi.

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Aşk hayatı ile ilgili konuşan Zeynep Bastık ise, "Şimdi sevgilin var mı diye soracaksınız. Ama yok. Olsa şu an zaman ayıramam zaten. Kimse de yanaşmıyor. Ama iyi böyle güzel güzel. Keyfim yerinde. Olursa zaten bir dakika bırakmam elini. Mutlaka görürsünüz. Aşık olmayı bekliyorum ya. Aşk ne zaman gelirse..." diyerek kahkaha attı.

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