Eşine rağmen paylaştı! Şeyma Subaşı minicik taytıyla ayna karşısına geçti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 4 Mayıs'ta 3 yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Evlendikten sonra uzun süren bir balayına çıkan fenomen sosyal medya paylaşımlarına da dikkat etmeye başladı.

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin artık bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu.

Ancak bu durum çok da uzun sürmedi. Şeyma Subaşı kısacak taytı ve sporcu sütyeniyle spor sonrası ayna karşısına geçip vücudunu sergiledi.

Subaşı'nın o halini görenler "Bikiniye kısıyor da buna kısmıyor mu?" yorumları yaptı.



