Eski Köye Yeni Adet filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eski Köye Yeni Adet konusu ve oyuncuları

Başrollerini Bülent Emrah Parlak ve Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı film komedi alanına izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Filmin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor.
1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.
Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.
Bülent Emrah Parlak
Burcu Gönder Parlak
Nail Kırmızıgül
Füsun Demirel
Haki Biçici
Gülhan TekiN
Meltem Yılmazkaya
Osman Akça
Okuyucu Yorumları 0 yorum