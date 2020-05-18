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Eski Köye Yeni Adet filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eski Köye Yeni Adet konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:19 | Son Güncelleme

Komedi filmi Eski Köye Yeni Adet bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. 1990’larda geçen hikayesi ile güldürmeyi amaçlayan Eski Köye Yeni Adet filminin konusu merak ediliyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Eski Köye Yeni Adet filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eski Köye Yeni Adet konusu ve oyuncuları

Başrollerini Bülent Emrah Parlak ve Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı film komedi alanına izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Filmin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından araştırılıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

Eski Köye Yeni Adet

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak

Burcu Gönder Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Haki Biçici

Gülhan TekiN

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça

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