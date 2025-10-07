Eski kulübünün etkinliğinde Galatasaray'a küfrettiler! Yıldız isim taraftarlarla birbirine girdi

Galatasaray’ın sezon başında Bayern Münih’ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, milli arada Almanya’da gergin anlar yaşadı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, eski kulübünün geleneksel Oktoberfest etkinliğine katıldığı sırada bazı Bayern taraftarlarıyla tartıştı.

GALATASARAY'A KÜFRETTİLER

Taraftarların hem Sane’ye hem de Galatasaray’a küfürlü sözler sarf ettiği, oyuncunun ise bu provokasyonlara kayıtsız kalmadığı öğrenildi. Alman basınına konuşan Sane, “Festival çadırında uzun süre provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Galatasaray’a da hakaret edildi. Gerginlikte itildim ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. O anda daha sakin olmalıydım. Bu olayı kendime ders olarak alıyorum.” ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan Sane, bu tercihi nedeniyle daha önce de Alman basınında eleştirilmiş ve milli takımdaki yerini kaybetmişti. Bayern’den ayrılıp kariyerine Türkiye’de devam etmesi, bazı çevreler tarafından “yanlış karar” olarak yorumlanmıştı.