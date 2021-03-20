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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

20.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve spor yazarı Bülent Yavuz hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye’yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah Rahmet Eylesin Türk Futbolu Ve Türk Sporu Başsağlığı Diliyorum
mukadderat
allah rahmet eylesin

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