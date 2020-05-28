Eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Çöteli'nin 70 yaşında İstanbul'da vefat ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmekte olan Türkiye şampiyonu eski milli sprinter Mehmet Çöteli hayatını kaybetti. 1971 yılı 100 metrede Türkiye şampiyonu da olan Çöteli, geçirdiği beyin kanaması sonucu üç haftadır tedavi görüyordu. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
(AA)
Beşiktaş'tan transfer bombası
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
F.Bahçe'den anma mesajı
G.Saray'da tek hedef şampiyonluk
Negredo'nun Beşiktaş aşkı bitmemiş!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması
Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
Trabzonspor'dan test açıklaması
İtalya'da koronavirüs krizi!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum