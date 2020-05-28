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  4. Eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti

Eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Atletizmde 100 metre Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Çöteli yaşamını yitirdi.

Eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Çöteli'nin 70 yaşında İstanbul'da vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmekte olan Türkiye şampiyonu eski milli sprinter Mehmet Çöteli hayatını kaybetti. 1971 yılı 100 metrede Türkiye şampiyonu da olan Çöteli, geçirdiği beyin kanaması sonucu üç haftadır tedavi görüyordu. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

(AA)

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