Eski milli basketbolcudan kahreden haber!

İzmir'de eski milli basketbolcu Ediz Baksi, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 58 yaşındaki eski basketbolcunun ölümü üzerine soruşturma başlatılırken polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Doğukan Akbayır

Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAHREDEN HABER

Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

A MİLLİ TAKIMDA DA YER ALMIŞTI

Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

Canlı Skor

