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Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkardı!

02.08.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. 44 yaşındaki güzel isim, son olarak çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaştı. Işıl Reçber yaşına rağmen düzgün fiziğiyle göz doldurdu ve gençlere taş çıkardı.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkardı!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü isim son olarak bikinili tatil pozlarıyla gündeme geldi. Reçber'in düzgün fiziği göz kamaştırdı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARIYLA OLAY OLDU

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in güzeller güzeli eşi Işıl Reçber, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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44 yaşındaki ünlü isim bikinili tatil pozlarıyla adeta gençlere meydan okudu.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Işıl Reçber'in cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri güzel ismin pozunun altına, "Güneş kime vuracağını biliyor" şeklinde yorumlar yaptı.

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İşte ünlü ismin bazı Instagram pozları;

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