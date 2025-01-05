SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Eski milli kaleci Yılmaz Urul, hayatını kaybetti

Eski milli kaleci Yılmaz Urul, hayatını kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 13:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın eski kalecisi Yılmaz Urul’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski milli kaleci Yılmaz Urul, hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı’nın eski kalecisi Yılmaz Urul 82 yaşında yaşama gözlerini yumdu. TFF de konuya ilişkin resmi internet sitesinden paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Milli olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor’da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu’nda da görev yapmıştı.
Yılmaz Urul’un cenazesi bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhum Yılmaz Urul’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kaleci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

"Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor" Göztepe maçı sonrası Sinan Engin'den flaş iddia

"Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor" Göztepe maçı sonrası Sinan Engin'den flaş iddia

Aurelio’dan istifa yanıtı! Alex de Souza...

Aurelio’dan istifa yanıtı! Alex de Souza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.