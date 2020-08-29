SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi

Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi

NBA HABERLERİ  | 29.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Clifford Robinson, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi

Robinson'ın NBA öncesi basketbol oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de 18 yıllık kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors ve New Jersey Nets formaları giyen Robinson, 1993'te en iyi 6. adam ödülünü kazanmış, 1994'te ise all-star seçilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykotSahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vlade Divac istifa etti
Vlade Divac istifa etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama
Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi
Eski NBA oyuncusu hayatını kaybetti
NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak
NBA'de maçlar yeniden başlıyor
NBA'de 3 play-off maçı daha ertelendi
NBA'de 3 maç daha ertelendi
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı
NBA'de olay! Maça çıkmadılar!
NBA'de yılın savunma oyuncusu Giannis Antetokounmpo
Yılın savunma oyuncusu Antetokounmpo
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.