Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu!

NFL takımlarından Notre Dame, New York Giants'in eski oyuncularından Louis Nix, ölü bulundu.

Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Nix'in arabası bir gölden çıkarılırken ölüm nedeni açıklanmadı.

29 yaşındaki Nix Aralık ayında silahlı saldırıya uğramış ve iç organları hasar görmüştü. Yetkililer, bu ölümün geçmiş saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Nix, yaralandığı saldırı sonrası ambulansta canlı yayın yapmış, "Bundan kurtulamazsam, ailem ve sevdiğim insanlar onları sevdiğimi bilsin" şeklinde mesaj göndermişti.

