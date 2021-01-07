Eski örgüt mensubundan "Demirtaş'ın çağrısı olmasaydı ölümler yaşanmayabilirdi" itirafı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani iddianamesinde tanık olarak yer alan eski PKK/KCK mensubu K.G, Demirtaş ve diğer HDP'lilerin, Kobani bahanesiyle sokağa çıkma çağrıları yapmasalardı olaylarda insanların ölmeyeceğini ifade etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin iddianamede, tanık olarak yer alan eski PKK/KCK mensubu K.G, 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim provokasyonuna giden süreçte Demirtaş başta olmak üzere HDP'li yöneticilerin rolünü anlattı.

"Serhıldan" adı verilen, molotof, taş, havai fişek, el yapımı patlayıcıların kullanıldığı sokak eylemlerinin terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK tarafından planlandığını belirten K.G, sözde Kandil yönetiminin onayı alındıktan sonra bu eylemlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

K.G, bu eylemlerin kimi durumlarda KCK çatısı altında faaliyet gösteren siyasi parti yetkililerince yapılabildiğini aktararak, "Serhıldan eylemleri için örgüt çoklu konsepti de esas alır. Bu, siyasi parti, gençlik ve silahlı örgüt mensuplarının katılımıyla gerçekleşir. Her ne kadar halk inisiyatifi ya da siyasi parti temsilcileri olarak açıklamalar yapılsa da serhıldan süreçlerinin başlangıcı Kandil yönetiminin talimatıyla gerçekleşen örgütsel bir faaliyettir." ifadelerini kullandı.