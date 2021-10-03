MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa'nın tatil fotoğrafları Instagram’ı yaktı geçti

Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa'nın tatil fotoğrafları Instagram’ı yaktı geçti

03.10.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin filmlerinde aldığı rollerle adını duyuran Lübnan asıllı Amerikalı isim Mia Khalifa, bir süredir Meksika’da tatil yapıyor. Ünlü ismin bikinili paylaşımları Instagram’ın gündemine oturdu.

Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa'nın tatil fotoğrafları Instagram’ı yaktı geçti

Bir dönem rol aldığı yetişkin filmleriyle adını duyuran Mia Khalifa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Instagram’da 25 milyondan fazla takipçisi olan Lübnan asıllı ABD’li isim, bir süredir Meksika’da tatil yapıyor.

0_INSTAGRAM

28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya platformunda 25 milyon takipçisine bikinili fotoğraflarını paylaştı. Mia Khalifa’nın fotoğrafları 3 milyondan fazla beğeni aldı.

2_Mia_Khalifa_Sunglasses

OnlyFans hesabı da olan Mia Khalifa, bir taraftan güneşlenirken bir taraftan da kokteyllerin tadını çıkarıyordu. Çektiği videolardan alkolün dozunu kaçırdığı belli olan Mia Khalifa’nın Instagram Story’lerini milyonlarca kişi izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
İbo Show ne zaman başlıyor?İbo Show ne zaman başlıyor?
Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa pornhub
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Çok konuşulacak cinsellik itirafı

Çok konuşulacak cinsellik itirafı

70 yaşındaki komşusunu hastanelik etti! Tartışma 'su'dan çıktı

70 yaşındaki komşusunu hastanelik etti! Tartışma 'su'dan çıktı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.