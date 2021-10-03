Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa'nın tatil fotoğrafları Instagram’ı yaktı geçti

Bir dönem rol aldığı yetişkin filmleriyle adını duyuran Mia Khalifa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Instagram’da 25 milyondan fazla takipçisi olan Lübnan asıllı ABD’li isim, bir süredir Meksika’da tatil yapıyor.

28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya platformunda 25 milyon takipçisine bikinili fotoğraflarını paylaştı. Mia Khalifa’nın fotoğrafları 3 milyondan fazla beğeni aldı.

OnlyFans hesabı da olan Mia Khalifa, bir taraftan güneşlenirken bir taraftan da kokteyllerin tadını çıkarıyordu. Çektiği videolardan alkolün dozunu kaçırdığı belli olan Mia Khalifa’nın Instagram Story’lerini milyonlarca kişi izledi.

