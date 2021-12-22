MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

22.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Instagram'dan paylaştığı dekolteli pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ürün tanıtırken iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen ve o anları Instagram'ından paylaşan porno yıldızı, şimdi de üstsüz pozunu paylaştı.

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Dünyaca ünlü isim sosyal medyadan gündem olmaya devam ediyor. Mia Khalifa'nın aktif olarak kullandığı Instagram'ından paylaştığı hemen hemen her fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni alıyor. Khalifa'nın en son göğüslerini sere serpe paylaştığı poz yorum yağmuruna tutuldu.

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

MİA KHALİFA'DAN ÜSTSÜZ POZ!

Instagram'da 26,7 milyon takipçisi olan eski porno yıldızının en son paylaştığı üstsüz pozuna kısa sürede 1,2 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Khalifa, göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Geçtiğimiz günlerde kutu açılımı yaptığı videosunda iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Zehir zemberek açıklama! "Yalan söylüyor"Zehir zemberek açıklama! "Yalan söylüyor"
Anahtar Kelimeler:
porno Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Telefon alırken taksit sayısı değişiyor

Telefon alırken taksit sayısı değişiyor

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.