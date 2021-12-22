Eski porno yıldızının havuz başındaki üstsüz pozu olay oldu! Göğüsleri sere serpe...

Dünyaca ünlü isim sosyal medyadan gündem olmaya devam ediyor. Mia Khalifa'nın aktif olarak kullandığı Instagram'ından paylaştığı hemen hemen her fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni alıyor. Khalifa'nın en son göğüslerini sere serpe paylaştığı poz yorum yağmuruna tutuldu.

MİA KHALİFA'DAN ÜSTSÜZ POZ!

Instagram'da 26,7 milyon takipçisi olan eski porno yıldızının en son paylaştığı üstsüz pozuna kısa sürede 1,2 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

Khalifa, göğüs dekolteli pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde kutu açılımı yaptığı videosunda iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.





