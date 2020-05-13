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Eski Real Madridli futbolcu Congo gözaltına alındı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo, İspanya'nın başkenti Madrid'de kokain kaçakçılığı çetesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Eski Real Madridli futbolcu Congo gözaltına alındı

İspanya basınında çıkan haberlere göre, eski Kolombiyalı milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

El Chiringuito spor programına açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana bir kaç soru sordular ve eve gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Congo, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok." şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuştu ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

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