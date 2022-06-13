Eski sevgilisini cinsel taciz ve şiddetle suçlayan Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun İngiliz basınına manşet oldu

2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kaldı. Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Dilara Kurşun ve tutuksuz sanık Tufan K.'nin avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.

SERBEST KALDI!

Mütalaada, sanığın "hakaret, "tehdit" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Dilara Kurşun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın avukatı da beraate ilişkin talebini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Tufan K.'nin üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

DAVA İNGİLİZ MEDYASINDA MANŞET OLDU!

Verilen karar bugün DailyStar'da manşete taşındı.

İngiliz medyası haberi, "25 yaşındaki Dilara Kurşun polise , 28 yaşındaki Tayfun Kılıç'ın kendisini ormana götürdüğünü ve kıyafetlerini parçaladığını, ayrıldıktan sonra darp ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Kılıç, geçen yıl 16 Haziran'daki saldırıdan suçlu bulunursa 20 yıl hapisle karşı karşıya kalacaktı.

Ancak, bir mahkeme kadının kendi kıyafetlerini yırttığı ve onu suçlamak için kendine zarar verdiği sonucuna vardıktan sonra beraat etti.

Duruşmada “kafasındaki bir tel saça bile zarar vermediği” konusunda ısrar etti."

