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  4. Eski sevgilisini külotlu çorapla boğarak katletmişti! Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında karar çıktı

Eski sevgilisini külotlu çorapla boğarak katletmişti! Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında karar çıktı

28.06.2024 15:52
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Şarkıcı Seçil Çifti ve babası, Sancaktepe’de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayeti sebebiyle yargılanıyordu. Mahkeme kararını verdi. Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi'ye ise müebbet hapis cezası verildi.

Eski sevgilisini külotlu çorapla boğarak katletmişti! Şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında karar çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 1 Ocak 2023'de Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

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Semih Sevim'in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden, öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği üzerine, evinde uyuşturucu da bulduğu Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormana bıraktıklarını itiraf etti.

Seçil ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Seçil ve Cemal Çiftçi hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında; Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Express


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