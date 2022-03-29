Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı ile adını duyuran başarılı sporcu Aşkım Burçe, Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Aşkım Burçe bu sefer sınırları zorladı. Amuda kalktığı anları paylaştı.

AŞKIM BURÇE SINIRLARI ZORLADI! AMUDA KALKTI

22 yaşındaki genç sporcu Aşkım Burçe, sosyal hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Aşkım Burçe, bu sefer sınırlarını epey zorladı.

Amuda kalkan Aşkım Burçe o anları saniye saniye çekti ve Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile yakın arkadaş.



Eski Survivor yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde Instagram'a attığı kırmızı bikinili pozunu paylaşmıştı.

Cimnastik alanında birçok başarı elde eden sporcu Burçe, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.





