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  4. Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

29.03.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 programında ünlüler takımında yer alan Aşkım Burçe, Survivor 2022 All Star programına yedeklerden katılmış ve bir süre sonra elenmişti. Cimnastik sporunda başarılar elde eden Aşkım Burçe, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı ile adını duyuran başarılı sporcu Aşkım Burçe, Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Aşkım Burçe bu sefer sınırları zorladı. Amuda kalktığı anları paylaştı.

AŞKIM BURÇE SINIRLARI ZORLADI! AMUDA KALKTI

22 yaşındaki genç sporcu Aşkım Burçe, sosyal hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Aşkım Burçe, bu sefer sınırlarını epey zorladı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Amuda kalkan Aşkım Burçe o anları saniye saniye çekti ve Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile yakın arkadaş.
Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde Instagram'a attığı kırmızı bikinili pozunu paylaşmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Cimnastik alanında birçok başarı elde eden sporcu Burçe, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe sınırları zorladı! Amuda kalktığı anları paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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