Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Survivor'a iki defa katılan Berna Canbeldek performansı ve ada yaşantısıyla akıllara kazınmıştı. Şimdilerde pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan Berna Canbeldek, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Berna Canbeldek değişimiyle bir dönem magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı.

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, yıllar içerisinde daha farklı bir görünüme kavuştu.

Canbeldek son olarak süper mini elbisesiyle poz verdi.

1989 doğumlu 33 yaşındaki Berna Canbeldek State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim aldı.

Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilendi.

2015 ve 2015 sezonlarında katıldığı Survivor programından önce 2012'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı.





