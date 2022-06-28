MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

28.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının unutulmaz yarışmacılarından biri olan Berna Canbeldek son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla oldukça popüler... İddialı pozlarıyla adından söz ettiren isim, süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Survivor'a iki defa katılan Berna Canbeldek performansı ve ada yaşantısıyla akıllara kazınmıştı. Şimdilerde pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan Berna Canbeldek, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Berna Canbeldek değişimiyle bir dönem magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, yıllar içerisinde daha farklı bir görünüme kavuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Canbeldek son olarak süper mini elbisesiyle poz verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

1989 doğumlu 33 yaşındaki Berna Canbeldek State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilendi.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

2015 ve 2015 sezonlarında katıldığı Survivor programından önce 2012'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başından kanlar akmıştı! "Galiba beni hiç sevmedi"Başından kanlar akmıştı! "Galiba beni hiç sevmedi"
Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Seyirciler konseri terk ettiGülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Seyirciler konseri terk etti
Müge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılarMüge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılar
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

Kocaeli'de korkunç olay! Birlikte yaşıyorlardı...

Kocaeli'de korkunç olay! Birlikte yaşıyorlardı...

İlginizi Çekebilir

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.