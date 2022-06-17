Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Survivor programı ile tanınan Berna Öztürk, DJ'lik performansına devam ediyor. Mesleği ile tanınan isimlerden biri olan Berna Öztürk, yıllar içerisinde değişimiyle görenleri şaşırttı. Survivor'dayken mavi saçlarıyla dikkat çeken Öztürk, imajını değiştirdi.

YILLARA MEYDAN OKUDU

39 yaşındaki Berna Öztürk hem görüntüsü hem fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.



Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztürk, paylaşımlarıyla takipçilerinden, "Nasıl olur da yaşlanmazsın?", "Güzel kadınsın" gibi yorumlar alıyor.

Berna Öztürk 2017 sezonunda katıldığı Survivor'da 21 Şubat'ta veda etmişti.

Öztürk, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde aldı.

1999'da başladığı DJ'lik hayatına halen devam ediyor.

Survivor'da saçlarını kısa ve mavi olarak kullanan Öztürk, siyahtan sonra sarı renge döndü.

Yurt dışında da DJ'lik performansını gösteren Öztürk, Türkiye'nin tanınan DJ'lerinden biri...



