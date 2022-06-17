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  4. Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

17.06.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berna Öztürk, Survivor programının 2017 sezonunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir gibi yarışmacılarla beraber yarıştı. 21 Şubat 2017'de Survivor macerasına veda eden Berna Öztürk, son haliyle görenleri şaşırttı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Survivor programı ile tanınan Berna Öztürk, DJ'lik performansına devam ediyor. Mesleği ile tanınan isimlerden biri olan Berna Öztürk, yıllar içerisinde değişimiyle görenleri şaşırttı. Survivor'dayken mavi saçlarıyla dikkat çeken Öztürk, imajını değiştirdi.

YILLARA MEYDAN OKUDU

39 yaşındaki Berna Öztürk hem görüntüsü hem fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.
Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztürk, paylaşımlarıyla takipçilerinden, "Nasıl olur da yaşlanmazsın?", "Güzel kadınsın" gibi yorumlar alıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Berna Öztürk 2017 sezonunda katıldığı Survivor'da 21 Şubat'ta veda etmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Öztürk, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

1999'da başladığı DJ'lik hayatına halen devam ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Survivor'da saçlarını kısa ve mavi olarak kullanan Öztürk, siyahtan sonra sarı renge döndü.

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...

Yurt dışında da DJ'lik performansını gösteren Öztürk, Türkiye'nin tanınan DJ'lerinden biri...

Eski Survivor yarışmacısı Berna Öztürk'ün son halini gören tanıyamadı! Adeta yıllara meydan okudu...


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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