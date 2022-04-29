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Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi! "41 kere maşallah"

29.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler yarışma programı Survivor ile adını duyuran sporcu Birsen Bekgöz sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Mini elbiseli pozuyla kamera karşısına geçen Bekgöz'e çok sayıda yorum geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi! "41 kere maşallah"

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz'ün, Survivor 2022 All Star macerası uzun sürmedi. Eski Survivor yarışmacısı Bekgöz, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BİRSEN BEKGÖZ MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sporla iç içe yaşayan Birsen Bekgöz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Bekgöz, zaman zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor'daki performansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Bekgöz, Instgram'dan mini elbiseli pozunu paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

O poza takipçileri, "41 kere maşallah", "Tam bir kraliçe" gibi yorumlar yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Bekgöz sosyal medya hesabından spor ve beslenmeyle ilgili içerikler paylaşıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

41 yaşındaki Bekgöz'ün atletizm alanında çok sayıda başarıları bulunuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Bekgöz, 2018 Survivor sonrasında şarkıcı Nihat Doğan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Nikah masasına oturması beklenen çift, ayrılık kararı ile sevenlerini şaşırtmıştı. İkili sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve birlikte oldukları fotoğrafları silmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nihat Doğan
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