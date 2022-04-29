Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz mini elbisesiyle poz verdi! "41 kere maşallah"

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz'ün, Survivor 2022 All Star macerası uzun sürmedi. Eski Survivor yarışmacısı Bekgöz, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BİRSEN BEKGÖZ MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sporla iç içe yaşayan Birsen Bekgöz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Bekgöz, zaman zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor'daki performansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Bekgöz, Instgram'dan mini elbiseli pozunu paylaştı.

O poza takipçileri, "41 kere maşallah", "Tam bir kraliçe" gibi yorumlar yaptı.

Bekgöz sosyal medya hesabından spor ve beslenmeyle ilgili içerikler paylaşıyor.

41 yaşındaki Bekgöz'ün atletizm alanında çok sayıda başarıları bulunuyor.

Bekgöz, 2018 Survivor sonrasında şarkıcı Nihat Doğan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Nikah masasına oturması beklenen çift, ayrılık kararı ile sevenlerini şaşırtmıştı. İkili sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve birlikte oldukları fotoğrafları silmişti.





