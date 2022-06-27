Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı bikinili tatil pozlarıyla büyüledi! "Bebek gibisin"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel sunucu Ezgi Avcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşi gücü bir kenara bırakıp kendine vakit ayırmayı tercih eden Avcı, çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaştı. Ezgi Avcı güzelliğiyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Aleyna Kalaycıoğlu ve Hande Sarıoğlu'yla yakın arkadaş olan Ezgi Avcı, çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan güzel sunucu, bikinisiyle yaptığı cesur paylaşımlarla resmen büyüledi.

Ezgi Avcı'nın bordo ve lacivert renkli bikinisiyle verdiği pozlara takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları güzel sunucunun paylaşımlarının altına, "Bebek gibisin" ve "Güzelliğin göz kamaştırıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.





