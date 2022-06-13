Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Gizem Birdan, Survivor 2020 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olmuştu. Parkur performansı ve ada yaşantısıyla sosyal medyada adı sık sık geçen Birdan, Instagram pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Gizem Birdan, Survivor'da arkadaşlarıyla iletişimi güçlü yarışmacılardan biriydi.

Son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpan Birdan, mini şortlu poz verdi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven o poza, "Modelim" yorumunu yaptı.

Birdan sosyal medyada, düzgün vücudu ve şıklığı ile dikkat çekiyor.

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu Gizem Birdan 30 yaşındadır.

Henüz 10 yaşındayken basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.



