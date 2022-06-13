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Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

13.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunda Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Evrim Keklik gibi yarışmacılarla aynı dönemde yarışan Gizem Birdan, sosyal medya pozuyla göze çarptı.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Gizem Birdan, Survivor 2020 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olmuştu. Parkur performansı ve ada yaşantısıyla sosyal medyada adı sık sık geçen Birdan, Instagram pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Gizem Birdan, Survivor'da arkadaşlarıyla iletişimi güçlü yarışmacılardan biriydi.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpan Birdan, mini şortlu poz verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven o poza, "Modelim" yorumunu yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Birdan sosyal medyada, düzgün vücudu ve şıklığı ile dikkat çekiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu Gizem Birdan 30 yaşındadır.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Henüz 10 yaşındayken basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı

Eski Survivor yarışmacısı Gizem Birdan mini şortlu pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven
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