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Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

27.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Larissa Gacamer, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştı. Survivor ile adını duyuran Larissa, ilerleyen yıllarda sosyal medya için ürettiği içeriklerle kendi takipçi kitlesini oluşturdu.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Larissa Gacamer son zamanlarda sosyal medyanın popüler isimlerinden biri oldu. Mizah içerikli paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor. Son olarak, Instagram pozuyla gündeme geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Larissa Gacamer, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapan Larissa'nın, 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Eşi Burak Gacemer ile sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Genellikle mizah içerikli paylaşımlar yapan Larissa'nın videoları yüz binlerce izlenme alıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Larissa Gacemer sosyal medya gönül
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