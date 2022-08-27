Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacamer göğüs dekolteli poz verdi!

Larissa Gacamer son zamanlarda sosyal medyanın popüler isimlerinden biri oldu. Mizah içerikli paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor. Son olarak, Instagram pozuyla gündeme geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Larissa Gacamer, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapan Larissa'nın, 2.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Eşi Burak Gacemer ile sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Genellikle mizah içerikli paylaşımlar yapan Larissa'nın videoları yüz binlerce izlenme alıyor.





