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  4. Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz! "O nasıl bakış?"

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz! "O nasıl bakış?"

26.05.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler program Survivor'a 2017 ve 2019 sezonlarında katılan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Bu programla ün kazanan Şengül, yarıştığı dönemde Adem Kılıçcı ile yakın arkadaştı. Şengül yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz! "O nasıl bakış?"

33 yaşındaki karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül adeta kendisini baştan yarattı. Değişimiyle bir süre gündemden düşmeyen isim, bu defa sosyal medyada yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SABRİYE ŞENGÜL BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül Instagram'da son zamanlarda tozu dumana katıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Şengül, bu defa sarı bikinili pozuyla dikkat çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

Şengül'ün o pozuna, "O nasıl bakış?", "Güneş doğmuş sanki", "Bebek maşallah" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

Geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozunu paylaşan Şengül, "Sensiz Survivor izlenmiyor", "Çok hoş olmuşsun" gibi yorumlar almıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
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