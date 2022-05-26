Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül'den bikinili poz! "O nasıl bakış?"

33 yaşındaki karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül adeta kendisini baştan yarattı. Değişimiyle bir süre gündemden düşmeyen isim, bu defa sosyal medyada yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SABRİYE ŞENGÜL BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül Instagram'da son zamanlarda tozu dumana katıyor.

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Şengül, bu defa sarı bikinili pozuyla dikkat çekti.

Şengül'ün o pozuna, "O nasıl bakış?", "Güneş doğmuş sanki", "Bebek maşallah" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde mini elbiseli pozunu paylaşan Şengül, "Sensiz Survivor izlenmiyor", "Çok hoş olmuşsun" gibi yorumlar almıştı.





