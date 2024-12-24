Eski Survivor yarışmacısı Ümit Karan'dan tuvalet itirafı! 'Bir daha çocuğumuz olmaz'

Survivor 2025 All Star sezonuna sayılı günler kaldı. Yeni yarışmacılar Dominik'e doğru yola çıktı. 1 Ocak'ta yayına başlayacak olan yarışma şimdiden gündem olmayı başarıyor.

Ayşe Yüksel'in kürkü ve kadrodan çıkarılan yarışmacının ardından 2013 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışan eski futbolcu Ümit Karan'ın Survivor itirafı olay oldu.

TUVALET İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Survivor'daki en büyük sorun olan tuvalet ihtiyaçlarıyla ilgili Sky Spor'da konuşan Karan, yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını ormanda giderdiklerini belirtti ve gece barakalara yakın yerlere gittiklerini söyledi.

Gece tuvalete giderken hiçbir şey görünmediği için dikkatli adımlar attıklarını anlatan Karan, "B.ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" dedi. Gece ise rüzgardan dolayı kokunun yattıkları yere geldiğini kötü kokular eşliğinde uyuduklarını belirtti.

"Gece korkuyorsun ormandan bir şey gelir diye. Bir şey ısırır Allah korusun bir daha çocuğumuz olmaz. Dönüyorsun kampa ufak bir esinti oluyor geceleri. O esintiyle beraber o kokular geliyor ya. İlaç içmene gerek yok direkt bayılıyorsun." şeklinde konuştu.