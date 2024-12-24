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Survivor İsmail Balaban Dominik'in yolunu tuttu! Karısıyla havaalanında karşılıklı ağladılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 11:12
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Survivor 2025 yarışmacıları Dominik'in yolunu tuttu. Survivor şampiyonlarından İsmail Balaban'ın havaalanında veda anında karısı İlayda Şeker ile karşılıklı ağladığı anlar dikkat çekti.

Survivor İsmail Balaban Dominik'in yolunu tuttu! Karısıyla havaalanında karşılıklı ağladılar

Survivor 2025, 1 Ocak tarihinde izleyicileriyle buluşacak. All Star ve Gönüllüler takımlarının mücadele edeceği yeni sezonda, yarışmacılar Dominik'e gitmek için yola çıktı.

Survivor 2025 kadrosunda yer alan şampiyon İsmail Balaban da havaalanındaydı. Dominik'in yolunu tutan İsmail Balaban Survivor'da tanışıp daha sonra evlendiği İlayda Şeker ile vedalaşırken zor anlar yaşadı.

İlayda Şeker ve Survivor İsmail Balaban karşılıklı gözyaşı döktü.

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İlayda Şeker "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle" diyerek eşiyle pozlarını da paylaştı.
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İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anlarına "Sanki cepheye gönderiyor", "Savaşa gidiyor sanki gitme o kadar üzülüyorsan", "Askere gitse neyse de parasını alıp gidiyor", "Sanki nereye gidiyor offfff" yorumları yağdı.

Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Gönüllüler kadrosuna bakın! Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Gönüllüler kadrosuna bakın!

SURVIVOR KADROSUNDAKİ ÜNLÜLER

Survivor 2025 kadrosunda İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı olarak duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban Survivor 2025
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