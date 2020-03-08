Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ilgaz 7. Olağan Kongresi'ne katıldı:

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sığınmacılara ilişkin, "Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık. Ancak bizim bu hareketimizi alkışlamakla, sırtımızı sıvazlamakla beraber yük alma noktasında hiç kimse bekleneni yapmadı." dedi.

Yıldırım, partisinin Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ilgaz 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

AK Parti'nin 18 yıllık başarısının gizli kahramanlarının, AK Kadınlar olduğunu belirten Yıldırım, "18 yıl geçti ama nasıl geçti. Kolay geçmedi. Bir yandan vesayet odaklarıyla bir yandan hızımızı kesenlerle mücadele ederken kalan vakitlerle de millete hizmet ederek geçti. Geride bıraktığımız eserler bunun en güzel şahididir." diye konuştu.

Suriye ve sığınmacılar konusunda, bilen bilmeyen herkesin konuştuğunu söyleyen Yıldırım, "Suriye işi 2011'den itibaren kontrolden çıktı. 2011'e kadar Suriye'de ne vardı? Baba Esad rejiminden sonra Türkiye olarak orada yaşayan insanların en temel taleplerinin barışçıl yollarla karşılanmasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.