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Eski tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'a yargılandığı FETÖ davasında beraat kararı

21.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Eski tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'a yargılandığı FETÖ davasında beraat kararı

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında beraat kararı verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüler karar duruşmasında, tutuksuz sanık Akgülay ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Akgülay'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanık Akgülay, beraatini istedi.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Akgülay'ın beraatini kararlaştırdı.

İddianamede, eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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