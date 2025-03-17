Eski Türkiye güzeli Sevcan Danlı TikTok videosunda ortaya çıktı! Eski ve son hali gündem oldu! Bakın nerede yaşıyor...

Darülaceze'yi ziyaret eden bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' isimli videosuyla gündem oldu. Videosunda isminin Sevcan Danlı olduğunu belirten bir kadın, Tekrar 20 yaşında olsa Türkiye güzeli olmak istediğini yazdı.

GENÇLİK HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Videonun viral olmasının ardından da Sevcan Danlı'yı birçok kullanıcı araştırdı ve gerçekten de Türkiye güzeli olduğu öğrenildi. Sevcan Danlı'nın 1968 Hürriyet gazetesi Türkiye güzeli olarak seçildiği ortaya çıktı.

Türkiye güzeli seçildikten sonra birçok filmde yer aldı. zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığını görerek sektörden ayrıldı. Maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini yürütemeyen eski yıldız halı ticareti yaptı.

SEVCAN DANLI KİMDİR?

6 kardeşin en büyüğü olan Sevcan Danlı 1950 yılının bir Şubat gününde Balıkesir'e bağlı Manyas ilçesinde dünyaya geldi. 7.2 büyüklüğündeki 1953 Gönen Yenice Depremi'nde bir oğlunu kaybeden eczacı baba İstanbul'a zorunlu olarak yerleşmeye karar verdi. Ailesiyle Mecidiyeköy'e yerleşen Danlı Kadıköy Kız Lisesi'ni kazandı. 18 yaşında dönemin en prestijli yarışmalarından olsan Hürriyet Gazetesi'nin güzellik yarışmasına katıldı ve Miss Türkiye seçildi. Bir süre filmlerde yer alan Danlı, yakalandığı Huntington Sendromu nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.