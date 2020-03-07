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Eski yıldız futbolcu Ronaldinho Paraguay'da tutuklandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho", tutuklandı.

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho Paraguay'da tutuklandı

Paraguay emniyet teşkilatının yöneticisi Gilberto Fleitas, tarafından yapılan basın açıklamasında, Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin tutuklandığı belirtildi.

Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiği ve Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.

Delfino, dün yaptığı açıklamada, ikilinin sahte evrakla ülkeye giriş yaptığını kabul etmesine rağmen bu eylemi kasıtsız olarak gerçekleştirdiğini ve bu nedenle tutuklama yerine alternatif bir cezaya çarptırılacaklarını söylemişti.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

(AA)


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ronaldinho Paraguay

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