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Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 24.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Giresun'da 84 yaşındaki Osman Koyun'un, 70 yıl önce babasıyla tahta ve taş kullanarak inşa ettiği kahvehane, herkesin ilgisini çeken bir yer haline geldi.

Giresun'un Görele ilçesi Karlıbey köyü Hapan mevkisinde yüksek bir noktada bulunan kahvehane, tahta kapısı, pencereleri ve taş duvarlarıyla Karadeniz kültürünü yansıtıyor. Görüntüsüyle ilgi çeken kahvehaneyi, bazı amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da zaman zaman çekim için ziyaret ediyor.

70 YIL ÖNCE İNŞA ETMİŞLER

Kahvehaneyi işleten 84 yaşındaki Osman Koyun yaptığı açıklamada burayı yaklaşık 70 yıl önce babasıyla, sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa ettiklerini söyledi.

Geçmişte kahvehanede ekmek, peynir gibi gıda ürünleri de sattıklarını belirten Koyun, şimdi yayla yolunu kullananların burada çay molası verdiğini dile getirdi.

Eski yapısı nedeniyle insanların kahvehanesine ilgi gösterdiğini anlatan Koyun, "Eski yapıda güzel bir havası olduğu için burada çay içmek insanların hoşuna gidiyor. Yüksekte olduğu için yayla gibi de havası var." dedi.

'BURANIN GÜZELLİĞİNİ HERKES SEVİYOR'

Kahvenin yapıldığı günden beri aynı olduğunu belirten Koyun, "Kahveyi yıkıp yenisini yapmayı düşündüm ama kimse istemedi. Buranın güzelliğine herkes heves ediyor. Taşları, tahtaları gören 'Sakın yıkma.' diyor. İnsanlar burayı sevmese böyle güzel kalmazdı. Ölmezsem 10 yıl sonra da burası aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

'BURADA ÇAY İÇEN TADINI UNUTMAZ'

Koyun, kahvehanede çayı odun ateşinde demlediğini de vurgulayarak, "Tüp kullanmıyorum. Odun ateşinde demlenen çayın tadı farklı olur. Ateş, çaya daha güzel tat verir. Doğal kaynak suyu kullanıyorum, o da çaya güzel tat veriyor. Burada çay içen tadını unutmaz." diye konuştu.

Kahveye sırf fotoğraf çekmek için gelenlerin bulunduğunu da anlatan Koyun, "Ellerinde fotoğraf makineleriyle gruplar halinde geliyorlar. Ben çay dolduruyorum, kazana odun atıyorum, onlar da çekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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