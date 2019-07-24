Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'

Giresun'un Görele ilçesi Karlıbey köyü Hapan mevkisinde yüksek bir noktada bulunan kahvehane, tahta kapısı, pencereleri ve taş duvarlarıyla Karadeniz kültürünü yansıtıyor. Görüntüsüyle ilgi çeken kahvehaneyi, bazı amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da zaman zaman çekim için ziyaret ediyor.

70 YIL ÖNCE İNŞA ETMİŞLER



Kahvehaneyi işleten 84 yaşındaki Osman Koyun yaptığı açıklamada burayı yaklaşık 70 yıl önce babasıyla, sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa ettiklerini söyledi.

Geçmişte kahvehanede ekmek, peynir gibi gıda ürünleri de sattıklarını belirten Koyun, şimdi yayla yolunu kullananların burada çay molası verdiğini dile getirdi.

Eski yapısı nedeniyle insanların kahvehanesine ilgi gösterdiğini anlatan Koyun, "Eski yapıda güzel bir havası olduğu için burada çay içmek insanların hoşuna gidiyor. Yüksekte olduğu için yayla gibi de havası var." dedi.

'BURANIN GÜZELLİĞİNİ HERKES SEVİYOR'



Kahvenin yapıldığı günden beri aynı olduğunu belirten Koyun, "Kahveyi yıkıp yenisini yapmayı düşündüm ama kimse istemedi. Buranın güzelliğine herkes heves ediyor. Taşları, tahtaları gören 'Sakın yıkma.' diyor. İnsanlar burayı sevmese böyle güzel kalmazdı. Ölmezsem 10 yıl sonra da burası aynı kalacak." ifadelerini kullandı.