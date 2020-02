Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Avrupa Leylek Köyü olarak anılan Eskikaraağaç’ın turizm pastasından hak ettiği payı alacağını söyledi.

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin, Yaren Leylek hikayesi ile Türkiye’yi uluslararası arenada gururlandıran Adem Amca ve mahalle sakinleri Başkan Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özkan, Karacabey’in tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar turizm ve teknoloji alanındaki girişimleriyle de adından sık söz ettiren bir ilçe olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını belirten Özkan, “İlçemizde özellikle son yıllardaki dönüşüm hamleleriyle her alanda ciddi bir atılım yaşanıyor. Türkiye’nin tek Avrupa Leylek köyü olan Eskikaraağaç da adından sıkça söz ettiriyor. Karacabey Belediyesi olarak mahallemize özellikle turizm alanında ciddi yatırımlar yaptık. Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı alacak” dedi.

Eskikaraağaç’ın tüm yıl ilgi gören cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Özkan, mahallenin gerçekleştirilen turizm ataklarıyla artık yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olduğunu kaydetti. Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne gelen ziyaretçi sayısının her yıl artığına dikkat çeken Özkan, “Özellikle Eskikaraağaç Mahallemizde yaşayan Balıkçı Adem Amcamızın Yaren Leylek ile kurduğu dostluğun belgeselinin, Uluslararası Prag Film Festivali’nde birincilik ödülü kazanması bizleri çok sevindirdi. Eskikaraağaç her yönüyle adından fazlasıyla söz ettiriyor. Mahallemiziçin çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Eskikaraağaç’ın sadece Bursa için değil Türkiye ve dünya çapında turizm için büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Özkan, Karacabey’in her alanda kalkınması adına çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetinde, yaptıkları çalışmalar için Başkan Özkan’a teşekkür etti.