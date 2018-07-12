Eskişehir Basket, Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı

Eskişehir Basket'ten yapılan açıklamada bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, takımın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakalarına katılmayacağı duyuruldu.
Eskişehir ekibinden açıklanan bildiride, "Bu akşam yapılan Eskişehir Basket SK yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; Takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
(DHA)
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