Eskişehir'de ne yenir? Eskişehir'in birbirinden lezzetli 18 yemeği

Diyet mi? O kelimeyi Eskişehir il sınırına girmeden hafızanızdan çıkarsanız iyi ederseniz. Zira burada 2 güne 3 kilo sığdırma garantili lezzetler var. Dönüş yolunda çaktırmadan gömlek altından açılan pantolon düğmeleri, çantada eve götürülen helvalar ve dillerde ''ne yedik be'' cümleleri olacak. Hatta bir öğrenci şehri olmasından mütevellit öğrencilikte alışılan lezzetler özlenir ve hafta sonu bile Ankara'dan es es'e gidilir. Lafı fazla uzatmadan Eskişehir'de ne yenir sorusunun cevaplarını sıralamaya başlayayım ve sizi şahane lezzetlerle buluşturayım. ESKİŞEHİR'DE NE YENİR? Eskişehir'de ne yenir, neyi meşhur diye merak edenlerin merakını burada giderelim. Sonra lezzetleri merak edenlere detay verelim. Çibörek

Balaban kebap

Met helvası

Yufkalı büryan

Kıygaşa

Haşhaşlı lokum

Abısta

Kavurma börek

Acı gıcı

Göbete

Tavşan güveci

Ağzı açık

Bıt bıt çorbası

Göceli tarhana

Kuzu sorpa

Etli bamya çorbası

Boza

Mercimekli mantı ÇİBÖREK Eskişehir'de ne yenir diye sorulduğunda akla ilk gelen lezzet Tatar ve Kırım kültürüne has çibörek oluyor. Kıpçak lehçesinde “lezzetli börek” anlamına geliyor. Bazı kaynaklarda ismi Çiğbörek olarak geçse de doğrusu Çibörek‘tir. Açılan hamurun içi soğan, kıyma ve baharat karışımı ile doldurulduktan sonra hamur yarım ay şeklinde kapatılıyor. Kızgın yağda kızartılarak servis ediliyor. Peki Eskişehir'de çibörek nerede yenir derseniz;

Papağan Çibörek, Eskişehir Mutfağı Çibörek Evi, Has Kırım Çibörekçisi, Tatar Evi Çibörek Evi, Alpu Çibörek başlıca seçeneklerden.

BALABAN KEBAP Balaban Kebap Eskişehir'in en bilindik yöresel tatlarından biri. Eskişehir'de karnınız acıktığında aklınıza ya balaban kebabı geliyor ya da çibörek. Balabanı kebapı hazırlanırken önceden dinlendirilip pişirilen dana etleri kemik suyu ile harmanlanıyor. Terayağı ve yoğurt ile servis ediliyor. Eskişehir'de bir çok restoranda balaban kebap, balaban köfte yiyebilirsiniz. Ünlü gurme Vedat Milor Eskişehir durağında Balaban Köfteyi Abdüsselam'da yemiş. Nerede yenir diye soranlar bu mekanı deneyebilir. MET HELVASI Met helva, yöresel Eskişehir lezzetlerinin bir simgesi olarak görülüyor. Bir çeşit tatlı olan helva un, şeker, limon, yağ ve su kullanılarak yapılıyor. 6 santim uzunluğunda, 2-3 santim çapında hazırlanıp yatay olarak kesilerek servis ediliyor. Met helvanın kıvamını tutturmak oldukça zor. O nedenle bu helvayı, şehrin tanınmış mekanlarından almanızı öneririm. YUFKALI BÜRYAN Kemikleriyle birlikte haşlanıp ardından kemiklerinden ayrılan bir tavuk pirinç ve baharatlarla buluşuyor, yufka haline getirilen hamurların arasına saklanıp fırındaki yolculuğuna gönderiliyor. Eskişehir'de nerede ne yenir sorusunun en leziz cevaplarından biri ortaya çıkıyor.

KIYGAŞA Eskişehir yöresine özgü bir tatar yemeği olan kıygaşa, pişiyi andırıyor. Mayalı hamurun içine çörek otu veya kıyma konularak, bol yağda kızartılarak yapılıyor. Yemeye doyum olmuyor. HAŞHAŞLI GÖZLEME Eskişehir’in özellikle Odunpazarı semtiyle özdeşleşmiş bir hamur işi olan haşhaşlı gözleme; çok ince olmayacak şekilde açılan kat kat hamurlara, sıvı yağla inceltilmiş haşhaşın sürülüp, toprak saçta pişirilmesiyle hazırlanıyor. ABISTA Çerkezler tarafından Eskişehir mutfağına kazandırılan bir lezzet abısta. Yemeklerin yanında katık olarak tüketilen ekmek görevi de görüyor. Restoranlarda pek rastlayamayacağınız bu lezzet daha çok evlerde yapılıp tüketiliyor. KAVURMA BÖREK Tatar mutfağından Eskişehir mutfağına dahil olan lezzetlerden biri de kavurma börek. Kıyma ve pirincin yağda kavrulup hazırlanan hamurların içine eklenmesiyle yapılıyor. Yarım daire şeklinde açılan tek kişilik bol dolgulu hamurlar fırında pişirilerek servis ediliyor. ACI GICI Bu yöresel yemek acı- gıcı denilen (ısırganotu) otun uzun yapraklarından yapılıyor. Dolma içi gibi bulgur, kavurma, tuz, baharat atılıp hazırlanan iç, yaprak sarar gibi sarılıp tencereye yerleştirilerek pişiriliyor.

GÖBETE İlk önce un, yoğurt ve margarin yoğrularak br hamur elde ediliyor. Elde edilen hamur ikiye ayrılıp, açılarak tepsiye yerleştiriliyor. İç malzeme, kavrulmuş kıyma, karabiber ve haşlanmış pirinç hamurun üzerine serpiştiriliyor ve hamurun diğer yarısı üstüne kapatılıyor. Baklava dilimi şeklinde kesilen hamur fırında pişiriliyor. Ve ortaya nefis bir tür börek çıkıyor. TAVŞAN GÜVECİ Eskişehir mutfağına zenginlik katan lezzetlerden biri de tavşan güveci. Yöresel yemekler yapan restoranlarda bu özel yemeği tadabilirsiniz. AĞZI AÇIK Eskişehir yemekleri diyince akla hemen hamurişi geliyor. Ağzı açık isimli bu pide de en lezzetli hamur işlerinden biri. Ağzı açığın hamuru iyice açıldıktan sonra parçalara ayrılıyor ve mercimekli karabiberli iç harç ya da kıymalı harç eklenerek hazırlanıyor. Çiğbörek yapan bazı mekanlarda bu lezzeti de bulabilirsiniz. BIT BIT ÇORBASI Bıt bıt ya da bıt bıtı ismiyle anılan çorba Eskişehir'in meşhur çorbalarından biri. Haşlanan bulgur köfteleri nefis tereyağlı sos ile birleşince nefis bir lezzet ortaya çıkıyor. Başlangıç olarak servis edilen çorba ana yemek kadar doyurucu bir seçenek.

GÖCELİ TARHANA Eskişehir'de ne yenir sorusunun cevaplarından biri de yöreye has göceli tarhana. Esasında çok pratik bir tarhana çeşidi. Çünkü ham maddesinde sebze değil yoğurt var. Pratikliği de sadece bir gece mayalanmasından geliyor. Eskişehir'de bu çorbanın tadına bakabilirsiniz. Ayrıca satın alabilir ya da kendiniz mayalayabilirsiniz. KUZU SORPA Eskişehir'in yöresel yemeklerinden olan kuzu sorpa, damakta bıraktığı tadıyla en gözde çorbalar arasında. Kırım'dan Anadolu'ya göç eden Tatarlarla tanınan bu çorba kuzu eti, nane, yoğurt, soğan, un, kırmızı biber ve un ile yapılıyor. Eskişehir'de bazı restoran menülerinde bu çorbayı görürseniz tadına bakmanızı öneririm. ETLİ BAMYA ÇORBASI Bamya Eskişehir'de iplere dizilip kurutuluyor. Kurutulmuş çiçek bamya ve kuzu etiyle pişirilen bu lezzet çorba olarak anılsa da bir yemek kadar besleyici ve doyurucu oluyor. BOZA Kış günlerinde boza içmek bir Eskişehir klasiğidir. Eskişehir'de bozanın en güzeli Karakedi Bozacısında yapılıyor. Hafif ekşili, tatlı ve yoğun kıvamlı bozası aslında içilmekten çok yeniyor.