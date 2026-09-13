Eskişehir En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Okul öncesi dönem, çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği önemli eğitim aşamalarından biridir. Eskişehir'de doğru anaokulunu seçerken yalnızca kurumun konumuna veya fiziksel görünümüne değil; öğretmen kadrosuna, sınıf mevcuduna, eğitim yaklaşımına, yasal statüsüne ve çocukların günlük programına birlikte bakmak gerekir.

"Eskişehir'in en iyi anaokulları hangileridir, hangi eğitim modeli çocuğuma uygundur ve 2026 yılında ücretler ne durumdadır?" sorularının bütün aileler için geçerli tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde farklı ölçeklerde resmî ve özel okul öncesi kurumları bulunmaktadır. Batıkent ve Bağlar çevresindeki kurumların fiziksel imkânları ve eğitim programları da okuldan okula değişmektedir. Bu nedenle bölgeler arasında "daha iyi eğitim", "daha geniş kampüs" veya belirli bir eğitim modelinin daha yaygın olduğu şeklinde kesin bir sıralama yapmak doğru değildir.

Doğru kurumu seçerken bütçenizi, kurumun evinize olan mesafesini, sınıf mevcudunu, eğitim yaklaşımını ve çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarını birlikte değerlendirebilirsiniz.

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İşte 2026-2027 dönemi için Eskişehir anaokulu rehberi...

ESKİŞEHİR'DE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Eskişehir'de anaokulu seçerken kurumun pedagojik yaklaşımının yanı sıra fiziksel güvenliği ve günlük işleyişi de değerlendirilmelidir. Kurumdan yangın ve tahliye planları, acil durumlarda izlenen prosedür, çocukların teslim düzeni ve giriş-çıkış güvenliği hakkında bilgi isteyebilirsiniz.

Sınıfların havalandırılması, açık hava alanlarının nasıl kullanıldığı, çocukların kullandığı tuvalet ve lavaboların yaş grubuna uygunluğu ve kurumun veliyle iletişim sistemi de okul ziyaretinde değerlendirilebilecek unsurlar arasındadır.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Çocuğun okul öncesi eğitiminde binanın fiziksel özellikleri kadar içeride sunulan eğitim ortamı da önemlidir. Kurumları karşılaştırırken üç temel başlığa odaklanabilirsiniz:

Eğitim Modeli: Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya farklı bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormanız daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.

Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya farklı bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormanız daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Öğretmen Kalitesi ve Sürekliliği: MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okul öncesi alanı için belirlenen mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlar yalnızca "Okul Öncesi Öğretmenliği" veya "Çocuk Gelişimi" adı taşıyan iki bölümden ibaret değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanı sıra kurumda ne kadar süredir görev yaptığını sormak da yararlı olabilir.

MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okul öncesi alanı için belirlenen mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlar yalnızca "Okul Öncesi Öğretmenliği" veya "Çocuk Gelişimi" adı taşıyan iki bölümden ibaret değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanı sıra kurumda ne kadar süredir görev yaptığını sormak da yararlı olabilir. Sınıf Mevcudu ve Yaş Grupları: MEB'e bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu 20'den fazla olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinde ise 0-24 aylık grupta en fazla 10, 25-66 aylık grupta en fazla 20 çocukla grup oluşturulur. Bu nedenle okulun toplam öğrenci sayısı yerine çocuğunuzun bulunacağı sınıfın gerçek mevcudunu öğrenmeniz önemlidir.

Bu üç kriterin yanında uyum süreci de kayıt öncesinde sorulmalıdır. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde okul öncesi öğrencilerinin uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Özel kurumların kendi uyum uygulamalarında farklılık bulunabileceğinden sürecin nasıl yürütüldüğünü doğrudan kurumdan öğrenebilirsiniz.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? ESKİŞEHİR'DE ANAOKULU TÜRLERİ

Öncelikle sık karşılaşılan bir kavram karışıklığını gidermek gerekir: "özel" ile "MEB'e bağlı" birbirinin karşıtı değildir. Bir anaokulu özel bir kurum olup aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösterebilir.

MEB'e bağlı özel anaokullarına 36-68 aylık, özel okullar bünyesindeki ana sınıflarına ise 45-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim programı yalnızca ilkokula hazırlıktan ibaret değildir; çocuğun farklı gelişim alanlarının bütüncül biçimde desteklenmesini amaçlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kurumlarda ise yaş ayrımı farklıdır. Kreşler 0-24 aylık, gündüz bakımevleri ise 25-66 aylık çocuklara hizmet verir. İnternette karşılaşılabilen "0-36 ay kreş" bilgisi güncel yaş gruplandırmasını yansıtmamaktadır.

Bazı yerleşkelerde farklı kurum türlerine veya farklı ruhsatlara sahip birimler bir arada bulunabilir. Bu nedenle kayıt öncesinde çocuğunuzun devam edeceği birimin hangi bakanlığın denetiminde olduğunu ve hangi yaş grubuna hizmet verdiğini doğrudan kurumdan teyit etmeniz gerekir.

ESKİŞEHİR'İN EN İYİ ANAOKULLARI: İLÇE BAZLI REHBER - 2026

Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde resmî anaokulları, okullar bünyesindeki ana sınıfları, MEB'e bağlı özel anaokulları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kreş ve gündüz bakımevleri bulunmaktadır.

Aşağıda adı geçen kurumlar bir başarı sıralaması veya tavsiye listesi değildir. Güncel olarak doğrulanabilen farklı özel okul öncesi kurumlarına örnek oluşturması amacıyla içerikte yer almaktadır.

Okul seçerken eve veya iş yerine ulaşım süresinin yanında kurumun güncel kontenjanı, sınıf mevcudu, öğretmen kadrosu ve eğitim programı birlikte değerlendirilmelidir.

ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI'NDAKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Odunpazarı ve Tepebaşı'nda farklı ölçeklerde resmî ve özel okul öncesi kurumları bulunmaktadır. Kurumların yabancı dil, sanat, spor veya farklı branş etkinliklerine verdikleri ağırlık okuldan okula değişmektedir.

Tepebaşı'nda faaliyet gösteren Beyaz Zambak Anaokulları, güncel kurum sitesinde Güllük ve Şirintepe olmak üzere iki şubeyle yer almaktadır. Her iki şubenin adresi de Tepebaşı ilçesindedir. Kurum; kendi programında değerler eğitimi, yabancı dil, rehberlik, akıl-zekâ oyunları ve beslenme uygulamalarına yer verdiğini belirtmektedir.

Odunpazarı'nın Vişnelik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Paylaşım Anaokulu da güncel olarak doğrulanabilen özel okul öncesi kurumlarından biridir. Kurumun kendi sitesinde İngilizce, İngilizce drama, müzik, jimnastik ve robotik kodlama gibi branş çalışmalarına yer verildiği belirtilmektedir. Kurum MEB'e bağlı olarak faaliyet gösterdiğini de kendi eğitim sayfasında açıklamaktadır.

Bu kurumların rehberde yer alması bir kalite sıralaması anlamına gelmez. Güncel sınıf mevcudu, öğretmen kadrosu, program, ücret ve kontenjan bilgileri kayıt öncesinde doğrudan kurumdan öğrenilmelidir.

BAĞLAR VE BATIKENT'TEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Bağlar çevresi ile Batıkent'teki okul öncesi kurumlarının fiziksel koşulları ve programları birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle bahçe büyüklüğü, açık hava süresi, yemek düzeni veya branş etkinlikleri hakkında bölgenin tamamını kapsayan bir genelleme yapmak yerine her kurumun ayrı ayrı değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Batıkent'te güncel olarak doğrulanabilen özel kurumlardan biri Özel Eskişehir Neşe Erberk Anaokuludur. Kurumun güncel adresi Batıkent Mahallesi, Çamören Sokak, Batıkent Çarşı Yaşam Merkezi No:5, Eskişehir olarak gösterilmektedir. Batıkent, Tepebaşı ilçesi sınırları içerisindedir.

Kurum kendi eğitim sistemini "Yetenek Geliştirme Programı" çerçevesinde tanımlamakta; çocukların farklı ilgi ve yeteneklerinin erken yaşta fark edilip desteklenmesini hedeflediğini belirtmektedir. Ayrıca kurumun resmî sayfasında tam gün ve yarım gün seçenekleri, branş etkinlikleri ve uyum programına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Dolayısıyla eski veya hatalı listelerde görülebilen "Odunpazarı Özel Neşe Erberk Anaokulu" ifadesi yerine kurumun güncel Batıkent/Tepebaşı konumu esas alınmalıdır.

ESKİŞEHİR'DE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia erken çocukluk eğitiminde birbirinden farklı yöntem ve felsefelere sahip yaklaşımlardır. Bir kurumun tanıtımında bu isimlerden birini kullanması, yaklaşımın bütün ilkeleriyle uygulandığını tek başına göstermez.

Montessori yaklaşımında hazırlanmış çevre, çocuğun bağımsız hareket etmesini destekleyen materyaller ve kendi hızında ilerlemesi öne çıkar.

Waldorf yaklaşımında yaşa uygun ritim, serbest oyun, hikâye anlatımı, sanat ve doğal materyallere ağırlık verilir.

Reggio Emilia yaklaşımında ise çocuğun merakı, proje çalışmaları, dokümantasyon ve fiziksel çevrenin öğrenme sürecindeki rolü önemlidir.

Bu yaklaşımlardan birini kullandığını belirten bir Eskişehir anaokulunda öğretmenlerin ilgili eğitimleri, kullanılan materyaller ve yöntemin günlük programa ne ölçüde yansıdığı kayıt görüşmesinde ayrıca incelenmelidir.

ESKİŞEHİR ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

Her çocuğun mizacı, ilgi alanı, gelişim hızı ve yeni ortamlara uyum biçimi farklıdır. Bu nedenle okul seçiminde yalnızca eğitim modelinin adına değil, modelin kurum tarafından gerçekte nasıl uygulandığına bakmak gerekir.

Günlük programda serbest oyun, hareket, açık hava, sanat, yabancı dil, dinlenme ve öğretmen yönlendirmeli çalışmalar arasındaki dengeyi sormak, kullanılan eğitim modelinin isminden daha fazla bilgi sağlayabilir.

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: ESKİŞEHİR'DE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

Oyun, çocukların çevrelerini keşfetmeleri, akranlarıyla iletişim kurmaları, üretmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için okul öncesi dönemin temel araçlarından biridir.

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin uygulamalarında da oyuna özel önem verilmiştir. Bakanlık, yeni eğitim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasının esas alınacağını; yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinliklerinin eğitim süreçlerine dahil edileceğini açıklamıştır.

Ancak "oyun temelli eğitim" ifadesi her kurumda aynı uygulamayı ifade etmez. Kayıt görüşmesinde çocuğun ne kadar serbest oyun oynadığı, açık hava etkinliklerine ne kadar zaman ayrıldığı, öğretmenin oyun sırasındaki rolü ve masa başı etkinliklerin günlük programdaki ağırlığı sorulabilir.

Bir eğitim yaklaşımının bütün çocuklarda belirli bir akademik, sosyal veya psikolojik sonucu garanti ettiğini söylemek doğru değildir. Kurumun uygulaması ile çocuğun bireysel ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: ESKİŞEHİR'DE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Okul öncesi yabancı dil uygulamaları kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Bazı anaokullarında İngilizce haftanın belirli saatlerinde branş dersi olarak uygulanırken, bazı programlarda yabancı dil günlük etkinliklerin daha geniş bölümüne dahil edilebilir.

Eskişehir'deki güncel örneklerden biri Özel Boğaziçi Park Anaokuludur. Kurum, kendi sitesinde Helen Doron lisansı ile eğitim verdiğini ve İngilizce eğitiminde Helen Doron metodolojisini kullandığını belirtmektedir. Kurumun adresi Sümer Mahallesi, Sinanlı Sokak No:11, Odunpazarı/Eskişehir'dir.

Kurumun kendi açıklamasına göre Helen Doron metodolojisinde İngilizcenin, çocukların ana dil edinimine benzer doğal bir süreç içerisinde oyun, müzik ve etkinliklerle desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu ifade kurumun kullandığı eğitim yöntemini açıklamaktadır; her çocuğun İngilizceyi "ana dili gibi" konuşacağı anlamına gelmez.

Bir kurum "bilingual", "ikidilli" veya uluslararası bir yabancı dil metodolojisi kullandığını belirtiyorsa haftalık yabancı dil süresinin ne kadar olduğu, eğitimi kimin verdiği ve yabancı dilin günlük programda hangi ölçüde kullanıldığı kayıt öncesinde ayrıca sorulmalıdır.

ESKİŞEHİR ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

Eskişehir'deki bütün özel anaokulları için geçerli, doğrulanmış tek bir 2026 aylık ücret aralığı bulunmamaktadır. Eğitim ücretleri kurumun programına, eğitim süresine, yemek, servis, materyal ve diğer ek hizmetlerine göre değişebilir.

Bu nedenle kaynağı belirtilmeden yayımlanan "Eskişehir anaokulu ortalama fiyatı" tablolarını kesin veri olarak değerlendirmemek gerekir. Bu rehberde özel anaokulları için tahmini TL aralığı verilmemektedir.

Özel kurumları karşılaştırırken kurumun ilan ettiği güncel ücretleri ve size verilen yazılı tarife ile kayıt sözleşmesini birlikte kontrol etmeniz daha güvenli olacaktır.

Resmî okul öncesi kurumlarında ise eğitim hizmeti ücretsiz olmakla birlikte, çocukların okulda geçirdiği süredeki temel ihtiyaçları, öz bakım süreçleri ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla mevzuat kapsamında katkı payı alınabilir. Katkı payının üst sınırı illerde oluşturulan komisyonların teklifi ve valilik onayıyla belirlenir.

Eskişehir için 2026-2027 döneminde bütün resmî okul öncesi kurumlarına uygulanacak il geneli tavan tutarı bu rehber hazırlanırken erişilebilir resmî kaynaklardan doğrulanamadığı için burada tek bir TL rakamı verilmemektedir. En güncel tutar ilgili okulun yazılı duyurusundan ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ilgili dönem kararından kontrol edilmelidir.

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Özel anaokullarında yalnızca aylık eğitim ücretine bakmak sağlıklı bir karşılaştırma için yeterli değildir. Benzer görünen ücretler farklı hizmetleri kapsayabilir.

Kontrol Edilecek Kalem Kuruma Sorulacak Soru Eğitim ücreti Yıllık toplam ücret ve taksit sayısı nedir? Tam gün / yarım gün Günlük eğitim saatleri tam olarak nedir? Yemek Hangi öğünler ücrete dahildir? Yabancı dil ve branş etkinlikleri Ayrıca ücretlendirilen ders veya etkinlik var mı? Kırtasiye / materyal Eğitim ücretine dahil mi, ayrıca mı tahsil ediliyor? Servis Ayrı ücretlendiriliyor mu ve güzergâha göre değişiyor mu? Yaz dönemi Temmuz ve ağustosta eğitim ve ücretlendirme nasıl uygulanıyor? Kayıt sözleşmesi İlan edilen ücretlerle sözleşmedeki kalemler birbiriyle uyumlu mu?

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarının ilan ettikleri ücretlerle kayıt sözleşmesindeki ücret kalemlerinin karşılaştırılması önemlidir.

Resmî anaokulu veya ana sınıfında ise katkı payının güncel miktarı doğrudan okuldan öğrenilebilir. Ödeme yapılması halinde dekont veya makbuz alınması; tutar veya ücretlendirme konusunda tereddüt bulunması durumunda okul idaresi, ilgili ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden bilgi alınması mümkündür. MEBİM'in güncel telefon numarası 444 0 632'dir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: ESKİŞEHİR'DE NASIL YARARLANILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüplerinde kapasitenin yüzde 3'ü, Bakanlık tarafından belirlenen gruplardaki çocukların ücretsiz bakım hizmetinden yararlanması amacıyla ayrılmaktadır.

Bu uygulama yalnızca belirli bir gelir sınırının altında bulunan ailelerden oluşmaz. Bakanlığın güncel açıklamasına göre şehit ve gazi çocukları ile Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan bazı çocuklar öncelikli gruplar arasında yer alır. Ekonomik gücünün yeterli olmadığı değerlendirilen ailelerin çocukları ile Bakanlığın belirttiği diğer bazı gruplar da sosyal inceleme sonucunda ücretsiz bakım hizmetinden yararlanabilir.

Başvuru, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçeyle yapılır. İl Müdürlüğü başvuruyu sosyal çalışma görevlisi tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporuna göre değerlendirir.

Resmî okul öncesi kurumlarında katkı payından muafiyete ilişkin hükümler de ulusal mevzuatta düzenlenmiştir. Durumlarını belgelendiren şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile yoksul aile çocuklarına ilişkin muafiyet hükümleri bulunmaktadır. Muafiyet kapsamındaki çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanlara öncelik tanınır. Güncel kapsam ve belgelendirme şartları okul idaresinden veya ilgili millî eğitim müdürlüğünden öğrenilmelidir.

Diğer sosyal yardım ve eğitim desteklerinde ise başvuru kanalı programa göre değişebilir. Bu nedenle bütün kırtasiye, kayıt veya okul öncesi destekleri için tek bir kurum ya da tek bir başvuru tarihi olduğunu söylemek doğru değildir.

SSS: ESKİŞEHİR ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Eskişehir'de çocuğu için okul öncesi eğitim kurumu arayan ailelerin en sık merak ettiği konuların başında okul seçimi, ücretler, kayıt dönemleri ve okul ziyaretinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gelmektedir.

ESKİŞEHİR'İN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Eskişehir'de bütün çocuklar ve aileler için nesnel olarak "en iyi" tek bir anaokulu belirlemek mümkün değildir. Bir aile için eve yakınlık önemliyken başka bir aile için sınıf mevcudu, yabancı dil, açık hava kullanımı veya eğitim yaklaşımı daha belirleyici olabilir.

Bu rehberde yer verilen Beyaz Zambak Anaokulları, Özel Paylaşım Anaokulu, Özel Eskişehir Neşe Erberk Anaokulu ve Özel Boğaziçi Park Anaokulu güncel olarak doğrulanabilen farklı özel okul öncesi kurumlarına örnektir. İsimlerinin burada yer alması bir kalite sıralaması veya editör tavsiyesi anlamına gelmez.

En sağlıklı yöntem birkaç kurumu ziyaret ederek öğretmen kadrosunu, sınıf mevcudunu, günlük programı, güvenlik uygulamalarını, fiziksel koşulları, ücretleri ve çocuğun kuruma verdiği tepkiyi birlikte değerlendirmektir.

ESKİŞEHİR'DE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

MEB mevzuatına göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar. Kayıt işlemleri ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yürütülür.

Eskişehir'deki resmî anaokullarının 2026-2027 duyuruları da bu uygulamanın sahada kullanıldığını göstermektedir. Örneğin Odunpazarı'ndaki Yazılıkaya Anaokulu 2026-2027 aday kayıtlarını temmuz ayında gerçekleştirdiğini; Nene Hatun Anaokulu ise yaş gruplarına göre kesin kayıt işlemlerini 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yaptığını duyurdu.

Özel anaokulları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevleri için bütün kurumları bağlayan tek bir "erken kayıt" başlangıç tarihi bulunmamaktadır. Kurumlar kendi kayıt ve varsa kampanya takvimlerini belirleyebilir. Bu nedenle erken kayıtların bütün Eskişehir'de şubat ayında başladığını veya belirli bir fiyat avantajını garanti ettiğini söylemek doğru değildir.

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrencilerinin uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Değerlendirmek istediğiniz kurumlarla önceden iletişim kurarak ziyaret için randevu oluşturabilirsiniz. Ziyaret sırasında yalnızca sınıfların görünümüne değil, kurumun günlük işleyişine ilişkin somut bilgilere odaklanmak daha yararlı olacaktır.

Kurumun hangi bakanlığın denetiminde olduğunu, çocuğunuzun devam edeceği sınıfın güncel mevcudunu, öğretmenin mezuniyet ve deneyimini, yemek ve dinlenme düzenini, açık hava kullanımını, giriş-çıkış güvenliğini, yangın güvenliği ve tahliye düzenini, veli bilgilendirme yöntemini ve ücret kapsamında sunulan hizmetleri sorabilirsiniz.

Kurumda rehberlik veya psikolojik danışmanlık hizmeti bulunuyorsa bu hizmetin nasıl yürütüldüğünü; yemek hizmeti sunuluyorsa menünün kim tarafından hazırlandığını; acil sağlık durumlarında hangi prosedürün uygulandığını öğrenebilirsiniz.

Özel kurumlarda ilan edilen ücretleri yazılı tarife ve kayıt sözleşmesiyle karşılaştırın. Son kararınızı yalnızca sosyal medya paylaşımlarına, internet yorumlarına veya "Montessori", "bilingual", "STEM" gibi tanıtım ifadelerine dayanarak vermek yerine bu ifadelerin günlük eğitim programında nasıl uygulandığını yerinde görmeye çalışın.

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