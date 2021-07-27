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Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı 2021 yılında kullanan dış hat yolcu sayısı 27 bine ulaştı

27.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı 2021 yılında kullanan dış hat yolcu sayısı 27 bine ulaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı 2021 yılının temmuz ayı itibarıyla Belçika, Almanya, Hollanda ve Fransa'dan 27 bin dış hat yolcusu kullandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ESTÜ 1989 yılında trafiğe açılan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Pilotaj, Hava Trafik Kontrolü, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği ile Havacılık Yönetimi lisans bölümleri ve lisansüstü programlarıyla hem akademik hem de operasyonel anlamda biriktirdiği 35 yıllık bilgi ve deneyimle emniyetli, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde yönetiyor.

Bu kapsamda Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 2007 senesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)" kapsamında ruhsatlandırılan 21. havalimanı oldu.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı düzenlemelerini karşılamanın yanı sıra Türkiye'deki düzenlemeler açısından da güvenli ve emniyetli olduğu böylece belgelenmiş olan havalimanı, dünyada bu ruhsata sahip ilk ve tek üniversite havalimanı olma unvanını aldı.

Havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda 2011 yılında gerçekleştirilen altyapı çalışmasıyla 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist boyutlarına ulaşan havalimanında, yolcu trafiğine hizmet etmek amacıyla apron genişletme çalışmaları da tamamlandı.

- "Havaalanı Pandemi Sertifikası"na sahip havalimanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm düzenlemelere zamanında ve başarıyla uyum sağlayan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, "Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi" kapsamındaki standartları da karşıladı ve "Havaalanı Pandemi Sertifikası" aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla uluslararası giriş-çıkışa açık daimi hudut kapısı olarak belirlenen Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan, Belçika, Almanya, Hollanda ve Fransa'daki 6 uçuş noktasına dış hat uçuşları gerçekleştiriliyor. 2021 yılı temmuz ayı itibarıyla yolcu trafik sayısı 27 bine ulaşan havalimanının trafiği yaz döneminde artarak devam ediyor.

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