YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı

31.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.Ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerini yerine Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB), Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.Bu kapsamda Eskişehir OSB Müdürlüğü idari binası olmak üzere EOSB Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EEE A.Ş., ATAP A.Ş., ESART A.Ş., ESBEM A.Ş., MEGEM A.Ş.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerini yerine Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB), Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Bu kapsamda Eskişehir OSB Müdürlüğü idari binası olmak üzere EOSB Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, EEE A.Ş., ATAP A.Ş., ESART A.Ş., ESBEM A.Ş., MEGEM A.Ş. ve Destek Merkezine farklı atıklar için birçok geri dönüşüm kutusu yerleştirilirken; ambalaj, kağıt, plastik, cam, metal ve diğer tüm atıkların, önce kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm, değerlendirme ve bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanmakta. Sıfır Atık konusunda kurum içi eğitimler, bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenirken, aynı zamanda OSB’deki katılımcı firmalar için “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” konusunda gerekli koordinasyonu sağlanıyor. İlerleyen süreçte de özellikle yeniden kullanıma veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların oluşumunun azaltılması, kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin kullanılmasının uygulanmasına ve izlenmesine devam edilecektir.

"Doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz"
Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, her alanda örnek bir OSB olmak için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Başkan Küpeli, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten bölge müdürlüğümüz, yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağlayarak ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Eskişehir OSB İdari binamızda farklı atıklar için birçok geri dönüşüm kutusu yerleştirilirken atıklar, henüz kaynağında iken ayrıştırılıyor, bu sayede kent ve ülke ekonomimiz kazanıyor" dedi.
Bu tür projelere her zaman hassasiyet göstereceklerini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB olarak, yaşanabilir bir çevre her zaman önceliğimiz oldu. Doğal kaynaklarımızı korumak, üretim ve tüketimin sürekli arttığı günümüzde hepimizin temel görevlerinden biridir. Daha yeşil bir sanayi bölgesi için, OSB içinde birçok alana 15 bin ağaç fidanı dikiyoruz. Bu ve benzeri projelerde her zaman gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Temiz, sağlıklı bir OSB ve Eskişehir için elimizden gelen her türlü hizmet ve projeyi hayata geçirmeye, doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Küpeli, geleceği koruyan böylesine önemli bir projede emeği geçen tüm çalışanlara da teşekkürlerini sundu.

Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:16
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
310120210830010220210830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
310120210830010220210830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
310120210830010220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Eskişehir'de emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti

Eskişehir'de emekliye ayrılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla veda etti

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

ESO Başkanı Kesikbaş’dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama

ESO Başkanı Kesikbaş’dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama

Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu

Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu

Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı

Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.