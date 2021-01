Eskişehir OSB “Sıfır Atık Belgesi” aldı

"Doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, her alanda örnek bir OSB olmak için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Başkan Küpeli, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten bölge müdürlüğümüz, yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağlayarak ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Eskişehir OSB İdari binamızda farklı atıklar için birçok geri dönüşüm kutusu yerleştirilirken atıklar, henüz kaynağında iken ayrıştırılıyor, bu sayede kent ve ülke ekonomimiz kazanıyor" dedi.

Bu tür projelere her zaman hassasiyet göstereceklerini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB olarak, yaşanabilir bir çevre her zaman önceliğimiz oldu. Doğal kaynaklarımızı korumak, üretim ve tüketimin sürekli arttığı günümüzde hepimizin temel görevlerinden biridir. Daha yeşil bir sanayi bölgesi için, OSB içinde birçok alana 15 bin ağaç fidanı dikiyoruz. Bu ve benzeri projelerde her zaman gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Temiz, sağlıklı bir OSB ve Eskişehir için elimizden gelen her türlü hizmet ve projeyi hayata geçirmeye, doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Küpeli, geleceği koruyan böylesine önemli bir projede emeği geçen tüm çalışanlara da teşekkürlerini sundu.